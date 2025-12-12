Як повідомляло Інше ТВ, 10 грудня у Миколаєві 19-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки і загинула.

Поліцейські встановили, що дівчина могла скоїти самогубство через систематичні протиправні дії щодо неї та неможливість покинути помешкання.

Про це сьогодні повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході з’ясування обставин події правоохоронці встановили, що потерпіла певний час проживала у квартирі 24-річного миколаївця разом із ним та ще чотирма знайомими віком від 14 до 24 років – трьома хлопцями та дівчиною.

Попередньо відомо, що відносно дівчини вчиняли протиправні дії, та потерпіла не могла вільно виходити з квартири через механічне блокування дверей, а на момент вчинення самогубства перебувала зачинена одна у квартирі вже декілька годин.

Нині поліцейські затримали 24-річного молодика у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 146 – незаконне позбавлення волі людини, що спричинило тяжкі наслідки. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази.

Щодо інших мешканців квартири нині тривають слідчі дії, поліцейські призначили низку відповідних експертиз, за результатами яких буде надано відповідну правову кваліфікацію діям кожного.

Триває досудове розслідування.