У ПАР заарештували чергового підозрюваного у вербовці найманців на війну проти України. Він постане перед судом вже завтра, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Поліцейської служби ПАР.

“Ще один підозрюваний був заарештований підрозділом “Яструбів” по боротьбі з державними злочинами у зв’язку з розслідуванням, що триває, як південноафриканці були залучені в конфлікт між Росією та Україною”, – повідомила поліцейська служба країни.

Зазначається, що підозрювані постануть перед судом 1 грудня, їм висунуть звинувачення у порушенні закону ПАР про іноземну військову допомогу.