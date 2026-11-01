Криптовалютна біржа Binance заявила про відновлення приблизно 90% активів на загальну суму 6,3 млрд доларів, що були викрадені під час хакерської атаки. Про це йдеться в заяві біржі, передає УНН.

За даними Binance, основні криптовалюти, серед яких BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD і ZEC, уже повністю в безпеці. Водночас невідшкодованими залишаються близько 10% активів.

Ці активи є менш ліквідними, що означає, що їх отримання в необхідних обсягах може зайняти більше часу. Ми працюємо з галузевими партнерами, щоб завершити придбання, що залишилися, і будемо надавати подальші оновлення в міру продовження прогресу – йдеться в заяві біржі.