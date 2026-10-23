Міністерство оборони України підписало з фінськими компаніями ICEYE і Nokia лист про наміри щодо співпраці в космосі. Мета – створити власну суверенну захищену систему супутникового зв’язку, яку контролюватиме Україна.

У спільній заяві ICEYE і Nokia сказано:

Компанія ICEYE, європейський лідер у сфері суверенних космічних розвідувальних даних, та Nokia, світовий лідер у галузі інфраструктури зв’язку, сьогодні підписали Лист про наміри з Міністерством оборони України щодо вивчення можливостей співпраці в космічній сфері. Партнерство спрямоване на підтримку оборонних спроможностей України, зокрема на розбудову суверенної системи супутникового зв’язку.

Про цей намір було оголошено 22 жовтня 2026 року під час візиту Прем’єр-міністра Фінляндії в Україну.

Раніше цього місяця ICEYE та Nokia оголосили про партнерство, метою якого є розробка захищених, суверенних і високопродуктивних систем широкосмугового супутникового зв’язку на низькій навколоземній орбіті (LEO) для державних потреб. Такі системи можуть використовуватися для виконання різноманітних завдань: від оборони та охорони кордонів до роботи екстрених служб і реагування на надзвичайні ситуації. Створені на базі надійних європейських технологій, ці спільні системи супутникового зв’язку нададуть державам право власності та контроль над супутниками, наземним сегментом і терміналами.

Рафал Моджевські, генеральний директор і співзасновник ICEYE, зазначив: «Україні потрібні захищені, суверенні та високопродуктивні системи супутникового зв’язку, які вона зможе контролювати самостійно. Ми маємо успішний досвід швидкої реалізації суверенних космічних проєктів, що допоможе Україні сформувати такі спроможності. ICEYE з гордістю підтримує Україну ще з 2022 року, і ми залишаємося відданими цій підтримці й сьогодні».

Мікко Хаутала, директор із геополітичних питань та зв’язків з органами влади, а також голова підрозділу Nokia Defense, заявив: «Державам необхідний зв’язок, на який можна покластися в будь-якій ситуації. Супутникові мережі розширюють можливості зв’язку та забезпечують його стійкість у випадках, коли наземні мережі виходять з ладу. Це робить їх ключовим елементом будь-якої захищеної системи зв’язку. Завдяки цьому Листу про наміри ми разом з Україною та ICEYE вивчимо, як надійний суверенний супутниковий зв’язок може зміцнити стійкість України та надати їй контроль над інфраструктурою зв’язку, від якої вона залежить».