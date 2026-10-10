Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall.

Про це заявив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі, передає Мілітарний.

Він зазначив, що наразі відомство працює над тим, щоб забезпечити їхнє постачання якомога швидше.

«Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їхнє постачання якомога швидше», — сказав посадовець під час брифінгу.

Міністр не уточнив назву моделі й модифікації замовлених українських дронів-перехоплювачів.

У оборонному відомстві Японії зазначили, що компанія SkyFall виробляє дрони-перехоплювачі P1-SUN у різних модифікаціях, зокрема з модулем штучного інтелекту.

Дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller компанії SkyFall. Фото: компанія-виробник.

Компанія також розробила версію P1-SUN JetKiller зі збільшеною швидкістю польоту для перехоплення російських реактивних безпілотників.

Наприкінці вересня компанія оприлюднила кадри знищення перехоплювачем P1-SUN JetKiller російського безпілотника «Герань-5».

Окремо під час пресконференції Коїдзумі відзначив український досвід швидкого вдосконалення оборонних технологій.

За його словами, завдяки швидкому циклу зворотного зв’язку нові версії дронів із покращеними характеристиками з’являються кожні два-три тижні.

Міністр наголосив, що Японія має чого навчитися в України у сфері розвитку оборонної промисловості та зміцнення промислової бази.

Як раніше повідомляв «Мілітарний», канадська компанія Calian Group та українська SkyFall минулого місяця оголосили про стратегічне партнерство у сфері навчання безпілотних систем. Співпраця спрямована на розвиток підготовки та оперативної готовності військових Канади, країн НАТО та інших союзників.