Як повідомили у Генштабі, цієї ночі уражено об’єкти, задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах на території російської федерації.

Так, в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижегородської області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Довідково. ЦЕНКІ діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання та систем керування для ракет.

В районі населеного пункту Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод.

Довідково. Підприємство задіяне у виробничих ланцюгах військово-промислового комплексу противника. Виготовляє компоненти пального «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу. Перебуває під міжнародними санкціями.

Окрім того, з метою послаблення спроможностей ВПК противника із виробництва вибухових речовин та ракетного палива, здійснено ураження Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет (район населеного пункту Суроватіха Нижегородської області рф).

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу держави-агресора.

Робота по ключових військових цілях противника триває.