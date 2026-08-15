Американська компанія Nvidia володіє портфелем акцій у компанії SpaceX Ілона Маска на суму в 21 млрд доларів, пише Кореспондент.

Вказано, що загалом технологічна компанія володіє 122,8 млн акціями SpaceX завдяки інвестиції у ШІ-стартап xAI у розмірі 10 млрд доларів у січні цього року, коли він ще був окремим бізнесом до злиття зі SpaceX.

Відповідно до обсягу портфеля, компанія, де Єнсен Хуанг є генеральним директором, посідає шосте місце серед інвесторів у SpaceX.

SpaceX придбала xAI у лютому цього року в рамках угоди на суму 1,25 трлн доларів, і у червні офіційно почала торгуватися на біржі у США.

Вартість акцій SpaceX у п’ятницю закрилися на позначці 140 доларів, порівняно зі 170,86 долара наприкінці червня.