АТ “Укрнафта” відкриває нові продуктивні ділянки на браунфілдах, зводить високодебітові свердловини та планує нове буріння на основі проведених 3D-сейсмічних досліджень, пише Iнтерфакс.

“За 2024-2025 роки ми виконали 3D-сейсміку на площі понад 1210 кв. км: на дев’яти родовищах і двох площах. Це вже близько 20% усіх спецдозволів компанії. Такі роботи дозволяють значно краще зрозуміти геологічну будову надр і, відповідно, точніше планувати нове буріння”, – зазначив голова правління “Укрнафти” Богдан Кукура.

В компанії пояснили, що 3D сейсмічні дослідження – один із ключових інструментів, який допомагає підвищувати ефективність нового буріння. Завдяки отриманим даним “Укрнафта” може визначати перспективні ділянки, знижувати геологічні ризики та працювати там, де раніше буріння вважалося надто складним або недостатньо обґрунтованим.

“Особливо важливо це для браунфілдів. Навіть на родовищах, які експлуатуються десятки років, сучасна геофізика допомагає відкривати нові поклади та уточнювати ресурсний потенціал”, – доповнили у товаристві.

Одним із таких прикладів є родовище, де після проведення комплексу 3D сейсмічних досліджень було спрогнозовано перспективність нової ділянки. Пробурена там свердловина підтвердила прогноз щодо продуктивності пластів. Початковий дебіт склав 132 тонн нафти на добу. Отримані результати стали основою для подальшої програми буріння. На цьому родовищі вже запроєктовано ще п’ять нових свердловин, уточнено їх розташування, глибини та траєкторії.

“Важливо, що результати сейсморозвідки починають працювати одразу, підвищуючи ймовірність успішного буріння”, – пояснили в “Укрнафті”. Уже на етапі проєктування вони дозволяють коригувати розташування майбутніх свердловин, обирати оптимальні траєкторії проходження продуктивних горизонтів і підвищувати ймовірність успішного буріння.