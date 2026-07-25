SpaceX відмовляться від замовлень на виведення супутників на орбіту ракетою Falcon 9 після 2028 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Кореспондент.

Також зазначається, що SpaceX вже припинила приймати бронювання для ракети спільного використання Falcon 9, яка дозволяла кільком операторам супутників виходити на орбіту, компанія також перестала виробляти деякі компоненти для ракети, які не можна використовувати повторно.

Попри це, плани досі можуть змінитися з низки причин, зокрема через невдачі у розробці корабля Starship, 13-й запуск якого відклали через проблеми з двигуном. Falcon 9 також продовжать використовувати для запусків Міністерства оборони США та NASA.

Сама SpaceX вже робила публічні заяви щодо заміни Falcon 9 на Starship, проте не вдавалася у подробиці термінів. Цей крок буде одним із найважливіших стратегічних рішень компанії за останні десятиліття.