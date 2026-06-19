В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який призначений для знищення стратегічних цілей.

Підводний апарат представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі, яку відвідав представник Мілітарного.

Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності.

SEA TRIDENT здатний доставляти корисне навантаження вагою до 1000 кг до стратегічних цілей.

Завдяки низькій помітності, він здатен непомітно проникати в різні морські зони.

Український підводний дрон SEA TRIDENT на виставці Eurosatory у Парижі. Червень 2026. Фото: Мілітарний

У завдання можуть входити: проведення ударних операцій, логістики та доставки вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів.

Апарат оснащений системами повної автономності, адаптивної навігації та здатен здійснювати удари на великі відстані.

Технічні характеристики SEA TRIDENT включають максимальну дальність ходу, яка сягає 2000 миль. Це дозволяє апарату виконувати тривалі місії.

Маса підводного становить 10 000 кг. Габарити пристрою становлять 10 000 × 2 000 × 1 500 мм.

Український підводний дрон SEA TRIDENT на виставці Eurosatory у Парижі. Червень 2026. Фото: Мілітарний

Максимальна швидкість дрона досягає 10 вузлів (18,5 км/год), тоді як крейсерська швидкість становить 6 вузлів (11 км/год).

Робоча глибина занурення становить 60 метрів, що дозволяє йому ефективно працювати у прибережних зонах.

Український підводний дрон SEA TRIDENT на виставці Eurosatory у Парижі. Червень 2026. Фото: Мілітарний

Це не перший український підводний дрон. Торік розробники українського підводного дрона Toloka продемонстрували його оновлену найменшу версію.