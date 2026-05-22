У Росії поступово посилюють контроль над інформаційним простором та доступом до глобальних платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час Kyiv StratCom Forum 2026 заявив, що обмеження міжнародних платформ у Росія є частиною давньої стратегії Кремля.

“Те, що відбувається в Росії, почалося не сьогодні і навіть не у 2022 році. Ізоляція суспільства була основою стабільності путінського режиму”, – наголосив Скібіцький.

У ГУР зазначають, що Росія поступово переводить населення на сервіси, які перебувають під контролем російських спецслужб. Після блокування Facebook та Instagram у 2022 році наступним етапом стали обмеження YouTube, а у 2026 році Кремль посилив контроль над Telegram, WhatsApp і TikTok.

Попри це, міжнародні сервіси досі залишаються дуже популярними серед росіян:

Telegram – 71%;

WhatsApp – близько 60%;

TikTok – близько 54%;

YouTube – близько 53%.

У воєнній розвідці прогнозують, що у найближчі роки ці показники можуть суттєво скоротитися. Завдяки такому посиленню цифрової ізоляції призведе не лише до витіснення незалежного контенту, а й до формування атмосфери самоцензури та страху.

“Наскільки серйозна державна цензура і наскільки спецслужби контролюють медіаресурси – настільки люди просто бояться розміщувати певні наративи й контент”, – зазначив представник ГУР.