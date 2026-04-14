Вчені, використовуючи моделі NASA, дійшли висновку, що життя на Землі не є вічним і має свій “термін придатності”, закладений природними процесами. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показує, що киснева атмосфера, до якої ми звикли, не є стабільною назавжди, повідомляє Кореспондент.

Як повідомляють дослідники, мова не про найближчі катастрофи, а про дуже віддалене майбутнє. За оцінками, придатність планети для життя може завершитися приблизно через 1 мільярд років – орієнтовно у 1 000 002 021 році.

Йдеться про поступові зміни, пов’язані з еволюцією Сонця. З часом наша зірка ставатиме яскравішою і гарячішою, що призведе до підвищення температури на Землі. Це, у свою чергу, спричинить випаровування води та зменшення рівня кисню в атмосфері – ключового елементу для існування більшості форм життя.

У далекому майбутньому вона може зникнути, що зробить планету непридатною для складних організмів.

Водночас науковці наголошують: причин для паніки немає. Йдеться про процеси, які триватимуть сотні мільйонів років. Ба більше, у перспективі людство може знайти технологічні способи або адаптуватися, або навіть залишити Землю.