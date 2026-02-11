Україна створює власний “антидроновий купол”, для якого вже розробили лазерну ППО та дешеві дрони-перехоплювачі. Він дозволить протидіяти роям “Шахедів” при масованих обстрілах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Зокрема, інженери представили лазерну систему Sunray, яка здатна збивати дрони променем. Розробку створили приблизно за два роки та за значно менші гроші, ніж подібні проєкти в інших країнах.

“Лазер обертався, коли його камери слідували за ціллю. Оператор закричав: “Вогонь!” Протягом декількох секунд дрон почав горіти, ніби вдарила невидима блискавка, а потім впав на землю вогненною дугою”, – написав журналіст видання.

Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил, розповів, що різниця у вартості такої зброї є наслідком війни з Росією.

“Багато американських компаній керуються грошима. Для них це робота. Вони її виконують. Їм платять. У нас же є інший фактор – необхідність виживання. Ось чому ми рухаємося швидше”, – наголосив він.

Крім того, українські виробники створили дрон-перехоплювач P1-Sun, надрукований на 3D-принтері, який вже запущено у серійне виробництво.

Зазначається, що ці дрони вже були використані для знищення понад 1000 цілей, включаючи понад 700 “Шахедів”. До кінця 2026 року ЗСУ зможуть розмістити їх по всій країні для миттєвого запуску, як тільки радар виявить ворожі безпілотники.

“Україна незабаром зможе нейтралізувати одну з найбільших загроз своїй безпеці: рої російських безпілотників, які продовжують тероризувати цивільне населення і руйнувати інфраструктуру країни”, – йдеться у статті.

Окрім лазерної ППО та дронів-перехоплювачів, до “антидронового купола” України можуть увійти вуглепластикові клони російської ракети та колісні роботи, озброєні кулеметними турелями.

Серед головних пріоритетів українських розробок буде забезпечення безпеки військ і ліній постачання в зоні бойових дій, а також захист населення, яке проживає поблизу до лінії фронту.