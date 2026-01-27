Google погодився виплатити 68 мільйонів доларів для врегулювання позову, у якому стверджувалося, що його голосовий помічник шпигував за користувачами смартфонів, порушуючи їхню конфіденційність, пише УНН з посиланням на Reuters.

Пізно ввечері в п’ятницю до федерального суду Сан-Хосе в американському штаті Каліфорнія було подано попередню угоду про колективний позов, яка потребує схвалення окружного судді США Бет Лабсон Фріман.

Користувачі смартфонів звинуватили Google, підрозділ Alphabet, у незаконному записі та поширенні приватних розмов після запуску Google Assistant, щоб надсилати їм цільову рекламу.

Google Assistant розроблений для реагування, коли люди використовують “гарячі слова”, такі як “Hey Google” або “Okay Google”, подібно до Siri від Apple.

Користувачі заперечували проти отримання реклами після того, як Google Assistant неправильно сприймав сказане ними як гарячі слова, відомі як “хибні погодження”.

Apple досягла аналогічної угоди на 95 мільйонів доларів з користувачами смартфонів у грудні 2024 року.

Google заперечував правопорушення, але уклав угоду, щоб уникнути ризику, витрат та невизначеності судового розгляду, як показують судові документи.

Згідно з судовими документами, угода поширюється на людей, які придбали пристрої Google або стали жертвами “хибних погоджень” з 18 травня 2016 року.

Адвокати позивачів можуть вимагати до однієї третини фонду врегулювання, або близько 22,7 мільйона доларів, за оплату юридичних послуг.