Останнім часом у ЗМІ почали з’являтися натяки на те, що американці під час викрадення Мадуро застосували у Венесуелі якусь технологію, яка дозволяє безконтактно впливати на людину і позбавляти її здатності чинити спротив. Так, речниця Білого дому перепостила матеріал з улюбленої газети Трампа, у яком йдеться про те, що один із охоронців Мадуро розповів, що перед викраденням у палаці Мадуро перестали працювати прилади, а потім охорона відчула на собі незрозумілий, але сильний вплив – з носа йшла кров, когось знудило кров’ю, хтось не міг ворухнутися.

Після цього журналісти згадали, що вже чули про такі симптоми, і ось що вдалося з’ясувати.

Міністерство оборони США вже понад рік тестує пристрій, придбаний у рамках таємної операції, який, на думку деяких слідчих, може бути причиною серії загадкових недуг, що вражають американських шпигунів, дипломатів і військових. Недуг, який в народі називають «Гаванським синдромом», — повідомили CNN чотири джерела, поінформовані в цій справі.

Підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки — Homeland Security Investigations (HSI) — придбав цей пристрій за мільйони доларів у останні дні адміністрації Байдена, використовуючи кошти, надані Міністерством оборони, — розповіли двоє з джерел. За словами цих людей, чиновники заплатили за пристрій «вісім цифр» (тобто десятки мільйонів доларів), але відмовилися називати точнішу суму.

Пристрій досі вивчається, і триває дискусія — а в деяких колах уряду навіть скептицизм — щодо його зв’язку з приблизно десятками аномальних випадків погіршення здоров’я, які офіційно залишаються нез’ясованими.

CNN звернулася за коментарями до Пентагону, HSI та Міністерства внутрішньої безпеки. ЦРУ відмовилося від коментарів.

За словами одного з джерел, пристрій, придбаний HSI, генерує імпульсні радіохвилі — саме те, що протягом років деякі чиновники та науковці припускали як можливу причину цих інцидентів. Хоча пристрій не є повністю російського походження, він містить російські компоненти, додало це джерело.

Чиновники давно намагаються зрозуміти, як пристрій, достатньо потужний, щоб спричинити такі ушкодження, про які повідомляли деякі жертви, може бути портативним; це залишається ключовим питанням, за словами одного з поінформованих джерел. Пристрій може поміститися в рюкзак, зазначила ця людина.

Придбання пристрою знову розпалило болісну та суперечливу дискусію всередині уряду США щодо «Гаванського синдрому», який офіційно називається «аномальними епізодами здоров’я».

Загадкова недуга вперше з’явилася наприкінці 2016 року, коли група американських дипломатів у столиці Куби Гавані почала повідомляти про симптоми, схожі на черепно-мозкову травму, зокрема запаморочення та сильні головні болі. У наступні роки подібні випадки фіксувалися по всьому світу.

Протягом наступного десятиліття розвідувальна спільнота та Міністерство оборони намагалися з’ясувати, чи не стали ці посадовці жертвами якогось спрямованої енергетичної атаки з боку іноземного уряду — при цьому високопосадовці розвідки публічно заявляли, що доказів недостатньо для такого висновку, а жертви стверджували, що уряд США газлайтив їх і ігнорував важливі докази того, що Росія атакувала американських держслужбовців.

Проте оборонні чиновники вважали свої висновки достатньо серйозними, щоб наприкінці минулого року провести брифінг для комітетів з розвідки Палати представників і Сенату, включивши туди згадку про придбаний пристрій та його тестування.

Одне з ключових занепокоєнь зараз для деяких чиновників — якщо технологія виявиться життєздатною, вона могла поширитися, зазначили кілька джерел, тобто тепер не одна, а кілька країн можуть мати доступ до пристрою, здатного завдавати травм, що призводять до завершення кар’єри американських посадовців.

CNN не вдалося з’ясувати, де саме — чи в кого — HSI придбала пристрій, але відомо, що HSI має історію співпраці з Міністерством оборони в операціях по всьому світу. Цей підрозділ має широкі повноваження розслідувати злочини, пов’язані з порушеннями митних правил, включно з розслідуваннями щодо поширення американських технологій чи експертизи за кордоном.

Такі розслідування є «єдиним найбільшим пунктом співпраці між HSI та армією США», за словами колишнього посадовця Міністерства внутрішньої безпеки.

Наприклад, коли американські військові знаходили американські технології в Афганістані чи Іраку, що викликало питання про те, як ці компоненти потрапили в регіон, вони зверталися до HSI, зазначив цей посадовець.

Також неясно, як уряд США дізнався про існування пристрою, щоб його придбати. «Гаванський синдром» — і його причина — залишаються прикро непрозорими як для розвідувальної, так і для медичної спільноти.

Одна з проблем для медиків — досі немає чіткого визначення «аномальних епізодів здоров’я» (AHIs). У деяких випадках тести проводилися значно пізніше після появи симптомів, що ускладнює розуміння, що саме сталося фізично.

У 2022 році розвідувальна панель, яка розслідувала причини AHIs, заявила, що деякі епізоди могли «правдоподібно» бути спричинені «імпульсною електромагнітною енергією», випромінюваною зовнішнім джерелом.

Але в 2023 році розвідувальна спільнота публічно заявила, що не може пов’язати жоден випадок з іноземним супротивником, визнавши малоймовірним, що незрозуміла недуга є результатом цілеспрямованої кампанії ворога США. Станом на січень 2025 року загальна оцінка розвідувальної спільноти залишалася такою: дуже малоймовірно, що симптоми спричинені іноземним актором — хоча посадовець з Офісу директора національної розвідки наголосив, що аналітики не можуть «повністю виключити» таку можливість у невеликій кількості випадків.

Ця позиція давно обурює жертв, багато з яких переконані, що існують розвіддані, які чорно-біло доводять, що Росія стоїть за їхніми симптомами, деякі з яких були настільки важкими, що змусили піти на пенсію.

Деякі діючі та колишні офіцери ЦРУ висловлювали занепокоєння, що агентство пом’якшило своє розслідування, про що CNN повідомляла раніше.

Придбання пристрою деякі жертви сприйняли як потенційне виправдання.

«Якщо [уряд США] дійсно виявив такі пристрої, то ЦРУ винне всім жертвам чортівськи велике і публічне вибачення за те, як нас трактували як париїв», — заявив у коментарі CNN Марк Полімеропулос, один із перших офіцерів ЦРУ, хто публічно розповів про травми, які, за його словами, отримав під час атаки в Москві в 2017 році.