У Китаї вперше засвітилась унікальна техніка, що може мати цілих 40 коліс та довжину до 60 метрів, тож що це таке, для чого воно призначене та як може замінити цілий аеродром.

Про це пише Defence Express

Вмережі з’явились фотографії раніше невідомої китайської техніки, що виглядає як якась фантазія чи “сороконіжка”, бо може мати цілих 40 коліс. Проте це цілком справжній зразок озброєння. Тож що це таке та для чого він призначений.

Фактично це електромагнітна катапульта на колесах, подібна до тих що розташовуються на авіаносцях для запуску літаків та БПЛА. Тут варто пригадати, що Китай тільки нещодавно ввів в експлуатацію свій вже третій авіаносець Type 003 Fujian, що як раз і має електромагнітні катапульти.

Електромагнітна катапульта на колесах, що складається з секцій. Фото з китайських соцмереж

Тобто напрацювання звідти могли бути використані тут, а на Fujian катапульта має довжину 105 метрів. Хоча наразі у відкритому доступі є інформація про довжину до 60 метрів, та можливість запуску безпілотників масою до 2 тонн.

Тут може виникнути питання, а як така велика техніка взагалі має переміщатись. Насправді тут все доволі легко, бо якщо придивитись, то вона не є однією цілою машиною, а складається послідовно з’єднаних декількох менших самохідних секцій.

Цілком можливо, що збільшуючи кількість послідовно з’єднаних секцій, буде зростати й маса та тип літальних апаратів що можна запускати звідти. Наразі вона призначена лише для запуску безпілотників різних типів.

Електромагнітна катапульта на колесах, що складається з секцій. Фото з китайських соцмереж

Крім можливості змінювати кількість послідовно з’єднаних елементів, електромагнітна катапульта дозволяє й дуже точно регулювати потужність, що на авіаносцях дозволяє запускати різні літальні апарати, від легких БПЛА, до важких винищувачів чи літаків ДРЛВ.

Електромагнітна катапульта для своєї роботи вимагає дуже великих об’ємів електро енергії та відповідно багато батарей та генераторів. Навряд чи китайцям вдалось помістити всі необхідні елементи на одне шасі. Тому скоріш за все, разом з самою катапультою має їздити ще декілька машин, на яких будуть розміщені генератори, батареї та інші елементи.

Електромагнітна катапульта на колесах, що складається з секцій, а також невідомі БПЛА. Фото з китайських соцмереж

На опублікованому зображенні можна побачити процес встановлення певного безпілотника на цю катапульту, ймовірно для тестування сумісності. Цей безпілотник дуже нагадує американські XQ-58 Valkyrie від Kratos та YFQ-42A від General Atomics.

Це безпілотники напарники для пілотованих літаків, що здатні самостійно проводити розвідку, вести повітряний бій та завдавати ударів по наземним цілям. У Китаю є й власні безпілотники такого типу, зокрема один схожий показали під час військового параду в Пекіні на початку вересня цього року, й це саме той випадок коли китайці копіюють швидше ніж у США розробляють.

Невідомі китайські БПЛА під час параду у Пекіні, вересень 2025 року

Тут може виникнути питання, а навіщо робити таку “сороконіжку” з електромагнітною катапультою для запуску безпілотників, коли можна подивитись на приклад XQ-58 Valkyrie котрий теж запускають з пускової установки, але за допомогою твердопаливних прискорювачів.

Справа в тому, що у разі повномасштабної війни з США, перші удари прийдуться по великих статичних аеродромах, в наслідок чого злітно-посадкові смуги можуть бути пошкоджені. Крім цього вартість твердопаливних прискорювачів набагато вища за запуск з такої катапульти.

XQ-58A Valkyrie в польоті, фото ілюстративне, джерело – U.S. Air Force/Ilka Cole

Тому, така мобільна електромагнітна катапульта могла б замінити злітну смугу, запускаючи БПЛА з будь-якої відкритої місцевості, будь це шосе, поле чи пустелі.