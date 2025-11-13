Йдеться про систему DWS-1 від французької Atreyd, яку в Україні протестують у реальних бойових умовах – спершу проти “Шахедів”, а згодом і проти КАБів.

Україна вже за декілька тижнів може розгорнути унікальну “стіну дронів” – йдеться розробку від французького стартапа Atreyd, яка, як відзначає один із неназваних засновників компанії, призначена у тому числі для протидії далекобійним ударним дронам, створюючи своєрідне “мінне поле з літаючих безпілотників” – компанія вже відправила одну з таких систем в Україну і очікує на її розгортання впродовж вже цього місяця.

Деталі про цю систему розкриває видання Business Insider. Там наголошують, що станом на сьогодні ця система від Atreyd є унікальною у своєму роді і Україна буде першою, хто розгорне подібне озброєння на полі бою – і спершу її використовуватимуть для захисту критичної інфраструктури від ударних дронів, пише Defense Express.

Система DWS-1 складається з 200 зенітних FPV-дронів

А згодом – ймовірно, за умови, якщо така система продемонструє свою ефективність проти російських “Шахедів”/”Гераней” та “Гербер” – то її експлуатуватимуть вже неподалік для лінії фронту, де вона має показати свою здатність перехоплювати вже російські плануючі авіабомби – саме Atreyd стала однією з трьох компаній, які у рамках конкурсу від НАТО запропонували найефективніші рішення протидії російським КАБам.

В Atreyd вважають свою “стіну дронів” “останнім рівнем оборони” проти повітряних загроз, таких як ударні дрони чи КАБи. Фактично йдеться про комплекс із FPV-дронів, а також системи виявлення та наведення. Дрони, озброєні вибухівкою злітатимуть зі стартового майданчику і створюватимуть “завісу” в небі.

Система від Atreyd отримала системи штучного інтелекту, щоб якнайкраще уражати цілі з урахуванням їхньої траєкторії. Вона може працювати в умовах відсутності сигналу GPS, а для ефективної роботи в Україні, де активно застосовуються засоби РЕБ тощо, система має 3D-мапу своєї зони відповідальності, а також комплекс ідентифікації “свій-чужий”.

За потреби, система від Atreyd може працювати повністю автономно – аж до того, що один оператор без спеціальної підготовки ві за умови проведення навчання може керувати 100 дронами.

Дрони запрограмовані на роботу на висоті у декількох тисяч кілометрів, якщо якийсь із дронів не братиме участь у нейтралізації загрози, то він може повернутися назад. Вартість одного FPV-дрона, що входить у систему, оцінюється у декілька тисяч доларів.

У Atreyd заявляють, що вони вже успішно протестували свою систему, втім, реальне бойове випробування на неї чекає вже в Україні – і по суті йдеться про те, що наші військові дійсно першими у світі у складних умовах поля бою зможуть перевірити, а чи дійсно один оператор може одночасно працювати із сотнею дронів.

До речі, хоча у матеріалі не йдеться про конкретну назву систему, водночас її можна ідентифікувати з-поміж продукції, представленої на офіційному сайті компанії – це Drone Wall System (DWS-1), яка складається з 200 одиниць FPV-дронів-перехоплювачів і передусім позиціюється як рішення проти КАБів.