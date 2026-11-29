Про це президент Зеленський повідомив після селекторної наради.

Провів зараз селектор з усіма, хто займається комунікацією з партнерами щодо протиповітряної оборони. Були конкретні домовленості. Частину з них виконали – я хочу подякувати Норвегії, – але є ті, які досі в процесі виконання. МЗС України, Міністерство оборони, інші визначені посадовці сьогодні мають звʼязатися з тими, хто поки не реалізував свій пакет підтримки. Я очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну.

Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють. Детально обговорили ситуацію в тих районах Дніпра та області, де цими днями були особливо серйозні проблеми з електрикою передусім і з водою. У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей. Була розмова по ситуації в Запоріжжі, також яка у нас зараз ситуація в Херсоні.

Ми готуємось і до зустрічей з партнерами на наступному тижні. Ми розраховуємо, що зможемо посилити наші позиції.