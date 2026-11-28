Російська влада хоче обмежити поширення інформації про українські удари по РФ та окупованих територіях. Для цього в Держдумі зареєстрували три законопроєкти, які передбачають адміністративне та кримінальне покарання за публікацію неузгоджених даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Документи зареєстрували 26 листопада. Якщо їх ухвалять, російські ЗМІ та користувачі соцмереж не зможуть самостійно публікувати інформацію про наслідки українських атак. Фактично Кремль отримає можливість визначати, які саме повідомлення про удари можна поширювати.

Перший законопроєкт передбачає зміни до російського законодавства про засоби масової інформації та інформацію. Вони дозволять владі контролювати висвітлення українських ударів у російських медіа та обмежать поширення неофіційних відомостей про їхні наслідки.

Зокрема, йдеться про інформацію щодо ураження українськими безпілотниками, ракетами й артилерією російської військової техніки, виробничих об’єктів і місць зберігання. Обмеження також стосуватимуться повідомлень про наслідки так званих “терористичних” атак, диверсій і замахів на державних посадовців та співробітників правоохоронних органів.

Другий законопроєкт встановлює адміністративні покарання. Громадянам Росії за поширення інформації про наслідки українських ударів загрожуватимуть штрафи до 500 тисяч рублів, або близько 6088 доларів.

Для іноземців, яких визнають винними в поширенні несанкціонованих відомостей, передбачили не лише штрафи, а й депортацію з Росії.

Третій документ стосується змін до Кримінального кодексу РФ. За повторне порушення російська влада зможе штрафувати громадян на суму до 300 тисяч рублів (близько 3652 доларів) або засуджувати їх до трьох років позбавлення волі.

Якщо поширення неузгодженої інформації призведе до додаткових збитків, покарання може становити до п’яти років ув’язнення. Причому для цього, згідно із законопроєктом, попередній штраф не буде обов’язковою умовою.

Російські військові блогери вже звернули увагу на нечіткі формулювання законопроєктів. На їхню думку, через відсутність конкретного визначення несанкціонованого поширення інформації влада зможе притягати до відповідальності дуже широке коло людей.

Один із мілблогерів припустив, що покарання може загрожувати не лише тим, хто публікує відео з місць ударів, а й людям, які просто обговорюють такі події у приватних розмовах.

На його думку, у нинішньому вигляді ініціатива фактично може заборонити росіянам навіть згадувати про українські удари, не ризикуючи порушити закон.

В ISW вважають, що така реакція може свідчити про зростання занепокоєння Кремля через обговорення в російському інформаційному просторі нездатності влади захистити територію країни від українських атак. Російське керівництво, ймовірно, намагається змусити громадян до самоцензури.