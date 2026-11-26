Росія з початку повномасштабного вторгнення імпортувала з Китаю товари щонайменше на 10 млрд рублів за митним кодом, який використовують виробники надувних макетів військової техніки. Про це пише Кореспондент.

Мова про надувні копії винищувачів, гелікоптерів, танків, систем ППО, артилерії та ракетних установок.

Росія використовує їх як хибні цілі, аби вводити в оману українські розвідувальні дрони та відвертати удари від справжньої військової техніки. Деякі макети здатні імітувати теплові сигнатури й радіочастотне випромінювання реальних машин, зокрема вводити в оману радіолокаційні системи.

Серед китайських постачальників видання виділяє компанію Gauss із виробничими потужностями площею 16 000 кв. м.

Військовий аналітик Майкл Кофман із Фонду Карнегі зауважив, що через збільшенні кількості безпілотників приховувати велику військову техніку на полі бою стає дедалі складніше, тому потреба в макетах зростає.