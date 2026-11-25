В ніч на 25 листопада в Самарській області спалахнули одразу два нафтопереробні заводи. Сили оборони України, у взаємодії з повстанським рухом на території рф «Черная искра», уразили Куйбишевський НПЗ у Самарі та Сизранський НПЗ у Сизрані.

На Куйбишевському НПЗ зафіксовано влучання та пожежу. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установка риформінгу і 2 резервуари.

Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи, що входить до структури «Роснефти». Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

Над Сизранським НПЗ піднявся густий дим, на території заводу масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки: первинної переробки АВТ-6; очистки сірки; каталітичного риформінгу; гідроочистки; ізомеризації, а також 2 резервуари.

Тим часом на Ростовщині вже рахують збитки попередніх ударів. Новошахтинський НПЗ, уражений 23 листопада, зупинив роботу. В Азові після ураження 16 листопада на нафтобазі ТОВ «Флэш Энерджи» знищено два резервуари та пошкоджено ще чотири, а на нафтобазі «Азовская-3» – знищено чотири резервуари та пошкоджено ще п’ять.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.