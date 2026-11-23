Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 639 641 (+2 471) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 492 (+5)

Бойові броньовані машини: 25 941 (+18)

Артилерійські системи: 52 731 (+70)

РСЗВ: 2 298 (+3)

Засоби ППО: 1 768 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 213 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 618 262 (+1 459)

Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 713 (+651)

Спеціальна техніка: 4 932 (+7).

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.