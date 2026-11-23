Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 639 641 (+2 471) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 492 (+5)
Бойові броньовані машини: 25 941 (+18)
Артилерійські системи: 52 731 (+70)
РСЗВ: 2 298 (+3)
Засоби ППО: 1 768 (+1)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 213 (+4)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 618 262 (+1 459)
Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 713 (+651)
Спеціальна техніка: 4 932 (+7).
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.