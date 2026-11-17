Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом після відвідин Львова оголосив, що штат передасть Україні польовий госпіталь на п’ятдесят ліжок, понад тисячу триста додаткових лікарняних ліжок, медичні матеріали та двадцять портативних генераторів.

Джерело: “Європейська правда” з посиланням на заяву Ньюсома

Деталі: Губернатор-демократ із найбільшого штату США повідомив, що в неділю відвідав українське місто Львів, щоб висловити підтримку країні в умовах тривалої війни.

До складу поставок із Каліфорнії входить польовий госпіталь на 50 ліжок, укомплектований кисневими концентраторами, кріслами колісними та матеріалами для перев’язки ран. Штат також надає понад 1 300 додаткових лікарняних ліжок, понад 11 мільйонів бинтів, тисячі аптечок для перев’язки ран та 20 портативних генераторів.

Обладнання, яке передається, надходить із надлишків запасів Каліфорнії та доповнює попередні пожертви, зроблені на початку війни, додав губернатор.

“Народ України не обирав цю війну. Жоден народ, який бореться за свою свободу, не повинен задаватися питанням, чи залишився він сам. Каліфорнія стоїть на боці України”, – зазначив Ньюсом.

Ньюсом розповів, що в ході візиту відвідав могили українських солдатів, оглянув реабілітаційний центр для поранених під час війни та побував на підприємствах, що займаються оборонними технологіями.