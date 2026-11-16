Погода в Україні 17 листопада відчутно зміниться. Дощі очікуються у більшості регіонів, вночі у деяких областях ймовірний мороз.
Докладніше про прогноз синоптиків на вівторок, середу та четвер, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди у вівторок, 17 листопада
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода впродовж вівторка (17 листопада), очікується хмарна, з проясненнями.
Дощі ймовірні:
- вночі – на Правобережжі;
- вдень – по Україні.
Вітер буде південно-східний, у західних областях – південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
У Карпатах – місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі та вдень – близько +2…+7°C.
Холодніше вночі у східних, Сумській, Полтавській областях, а також у Карпатах – близько 0…-5°C (морозу).
Тепліше вдень на південному заході країни та в Криму – до +8…+13°C.
Особливості погоди в Україні 17 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
Синоптична ситуація в Україні 18 та 19 листопада
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у середу (18 листопада) та четвер (19 листопада) погода також очікується волога.
Невеликі та помірні дощі – у більшості областей.
18 листопада на Закарпатті та в Карпатах – значні дощі.
Температура повітря впродовж цих днів очікується така:
- вночі +3…+10°C;
- вдень +7…+14°C.
Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 17-19 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)
До чого готуватись у Києві та області
По території Києва та Київської області в цілому погоду 17 листопада прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Очікуються дощі.
Вітер – південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря у Києві – вночі та вдень – близько +5…+7°C.
Температура повітря по області – вночі та вдень – близько +2…+7°C.
18 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у столиці буде дещо тепліше вдень – в середньому близько +9°C.
Вночі очікується близько +6°C.
Не виключаються дощі.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
19 листопада вдень у Києві буде ще трішки тепліше – близько +10°C.
Вночі – близько +6°C.
Опадів при цьому може бути менше.