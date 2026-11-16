Медіакомпанія родини Трампа Trump Media & Technology Group може бути змушена продати частину активів, зокрема криптовалюту, або залучити дорогі кредити, щоб до 30 листопада погасити до 1 млрд доларів боргу.

Про це повідомляє портал Financial Times, пишуть Українські новини.

Компанія, якій належить соцмережа Truth Social, випустила конвертовані облігації для фінансування свого біткоїн-резерву. Їхні власники розраховували на можливість обміняти боргові папери на акції за ціною 34,72 долара.

Однак від початку року акції Trump Media подешевшали більш ніж на 60%, до 4,64 долара. Через це інвесторам вигідніше вимагати повернення грошей за номіналом, ніж отримувати акції за значно вищою ціною, пояснює FT.

Біткоїн тим часом втратив близько третини вартості за останній рік.

На кінець третього кварталу Trump Media мала майже 2,5 млрд доларів активів, але лише близько 395 млн доларів – у грошах, їхніх еквівалентах та інших короткострокових інвестиціях. Значна частина решти активів не може бути швидко перетворена на кошти для розрахунку з кредиторами.

Криптовалютні інвестиції компанії на той момент оцінювалися приблизно в 1,36 млрд доларів. За дев’ять місяців Trump Media отримала 234 млн доларів збитку.

У квартальній звітності компанія допустила залучення кредиту для погашення облігацій, але попередила, що фінансування може виявитися дорогим або недоступним. У такому разі доведеться продавати біткоїни чи вдаватися до інших заходів.

Виконувач обов’язків гендиректора Кевін Макгерн заявив інвесторам, що компанія планує поєднати власні кошти та кредити, аби зберегти якомога більше біткоїнів.