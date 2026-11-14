Восьме видання конкурсу Close-up Photographer of the Year (CUPOTY) представило шорт-лист, відібраний із рекордних 15,388 робіт, надісланих фотографами з усього світу.
Знімки охоплюють 11 категорій, включаючи “Тварини”, “Комахи”, “Павукоподібні” та “Підводний світ”, а також окрему категорію для юних фотографів.
Про це
повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.
“Макрофотографія дивним чином відкриває деталі та ракурси, які ми часто не помічаємо”, – каже співзасновник конкурсу Трейсі Колдер. – Шорт-лист цього року чудово демонструє уяву, технічну майстерність та природну цікавість».
Ім’я абсолютного переможця та переможців у категоріях оголосять у січні 2027 року. А поки що ми вибрали кілька наших улюблених знімків із шорт-листа.
The Garden of Giants by Csaba Daroczi (Insects) Credit: Csaba Daroczi Squash Bee by Neil Losin (Insects) Credit: Neil Losin Bubble Kingdom by Filippo Carugati (Animals) Credit: Filippo Carugati Bullfrog Eye by Luke Martin (Animals) Credit: Luke Martin Trapped by Peter O’Neill (Animals) Credit: Peter O’Neill Rubber Boy by Dario Podesta (Animals) Credit: Dario Podesta Trophic Embrace by Rupert Lees Credit: Rupert Lees Spiny backed by Jeremiah Winden Credit: Jeremiah Winden Eyed Food by Emanuele Biggi Credit: Emanuele Biggi Underwater flight by Rene Brunda (Underwater) Credit: Rene Brunda New Beginnings by Ofek Liepaz (Underwater) Credit: Ofek Liepaz Myxomycete Metatrichia vesparia by Karsten Buch (Fungi & Slime Moulds) Credit: Karsten Buch Dewy Physarumalbum by David Myles Credit: David Myles Climb to the Crown by Gabriel Stankiewicz (Intimate Landscape) Credit: Gabriel Stankiewicz Rose Thorns by Donald Bolak (Studio Art) Credit: Donald Bolak Wolf Spider by Spencer Hitchen (Young) Credit: Spencer Hitchen Curious Squirrel by Emma Navazesh (Young) Credit: Emma Navazesh Tiger Swallowtail Caterpillar by Jack Forrester (Butterflies & Dragonflies) Credit: Jack Forrester Summer Pearl by Sandra Stalker (Underwater) Credit: Sandra Stalker Chosen One by Andrey Kuznetsov Credit: Andrey Kuznetsov Origins III by Charlotte Greenwood (Studio Art) Credit: Charlotte Greenwood Dragonfly Portrait by Derek Moorse (Butterflies & Dragonflies) Credit: Derek Moorse Spring bloom in fog by Andrew Baruffi Credit: Andrew Baruffi
Як повідомляло
Інше ТВ, Comedy Wildlife Photography Awards 2026 — оголошені фіналісти конкурсу (ФОТО)