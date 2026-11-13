Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СУБОТУ, 14 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 06:00 – 09:30; 16:30 – 20:00;

1.2 – 06:00 – 09:30; 13:30 – 16:30;

2.1 – 16:30 – 20:00; 23:30 – 00:00;

2.2 – 13:00 – 16:30; 20:00 – 22:30;

3.1. – 16:30 – 20:00; 23:30 – 00:00;

3.2 – 13:00 – 16:30; 20:00 – 23:30;

4.1 – 09:30 – 13:00;

4.2 – 09:30 – 13:00;

5.1 – 06:00 – 09:30; 13:00 – 16:30;

5.2 – 09:30 – 13:00; 20:00 – 23:30;

6.1 – 16:30 – 20:00; 23:30 – 00:00;

6.2 – 20:00 – 23:30.

❗❗❗ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇

https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! Показать меньше