Всесвітня метеорологічна організація попередила, що надпотужний Ель-Ніньо вже підсилює негативні погодні явища на планеті. За прогнозами, найгірше ще попереду.

Експерти організації оприлюднили оновлений звіт про стан клімату за 2026 рік. Вони пов’язали Супер Ель-Ніньо з винятковими глобальними температурами, таненням льоду та підняттям рівня морів, пише 24.

Ель-Ніньо та й загалом стан глобального клімату у 2026 році надають нового значення виразу про те, що все вийшло за межі графіків – прокоментувала генеральна секретарка Всесвітньої метеорологічної організації Селесте Сауло.

Останні 12 років поспіль були найтеплішими за всю історію спостережень, а чотири останні посідають перші чотири місця. З січня по вересень 2026 року середня температура поверхні планети була приблизно на 1,47 градуса Цельсія вищою за доіндустріальну. Це можна порівняти з показниками 2025 року (1,43 градуса) і 2023 року (1,46 градуса), але все ще нижче за рекорд 2024 року (1,55 градуса). Вчені прогнозують, що до кінця року цей показник зросте, здебільшого через Супер Ель-Ніньо.

Океани, за їхніми оцінками, цього року можуть поставити температурний рекорд, а рівень моря вже рекордний. У червні, липні та серпні він сягнув найвищих значень від початку супутникових вимірювань у 1993 році. Експерти припускають, що стрибок може бути пов’язаний з розвитком Ель-Ніньо, зокрема зі зміщенням опадів із суходолу в океан у західній частині тропічної зони Тихого океану.

Сауло пояснила, що це явище не додає планеті нового тепла. Воно вивільняє тепло з океану, який зараз найтепліший за всю історію вимірювань. За її словами, у найближчі місяці Ель-Ніньо посилюватиме екстремальну погоду, а спека, тропічні циклони та зливи набирають силу швидше, ніж передбачали історичні дані.

Сотні мільйонів людей зазнали нестерпної спеки. У серпні в Непалі обвал льодовика спричинив руйнівну повінь, яка забрала життя понад 1300 людей. Європейська спека, посуха й лісові пожежі влітку призвели до понад 30 тисяч надлишкових смертей. А під час квітневої спеки в Індії екстремальні температури відчули близько 146,5 мільйона людей. Також тропічні циклони завдали шкоди багатьом країнам.

Ми увійшли в нову епоху кліматичних екстремумів. Надвеликий Ель-Ніньо зіштовхується з планетою, яку й так перегріла зміна клімату, спричинена людиною – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Він закликав лідерів швидше скорочувати викиди, прискорювати справедливий відхід від викопного палива та забезпечити вразливі країни фінансуванням і захистом.

Незадовго до звіту з’явився інструмент El Niño Heat Mortality Tracker від Climate Impact Lab. За його розрахунками, упродовж наступних шести місяців під загрозою можуть опинитися ще 370 тисяч життів. Нігерія, Індія та Бразилія дадуть понад третину прогнозованих смертей від спеки до березня. У Британії цього літа спека, пов’язана з Ель-Ніньо, вже забрала приблизно 820 життів. Співзасновник лабораторії, професор Чиказького університету Майкл Грінстоун, наголосив, що прогноз допомагає визначити найвразливіші місця й дає змогу діяти ще до втрат.

Ель-Ніньо і Ла-Нінья – це тепла й холодна фази коливання циклу ENSO у тропічній частині Тихого океану. Вони змінюють одна одну нерегулярно, кожні два – сім років. Під час Ель-Ніньо поверхня океану в центрі й на сході тропіків нагрівається, а пасати, що зазвичай дмуть зі сходу на захід, слабшають або навіть змінюють напрямок.