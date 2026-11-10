З нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Володимир Зеленський зустрівся з діячами культурної сфери та вручив їм державні нагороди. Зокрема, він передав посвідчення заслуженого артиста України Тарасу Тополі – лідеру гурту Антитіла.

Про отримання нагороди Тарас Тополя повідомив на своїй Facebook-сторінці. Він поділився фотографією, на якій тримає її у руках, пише Кореспондент.

“Служу українському народу”, – лаконічно підписав він зображення.

У коментарях артиста активно вітають із цим титулом і підкреслюють, що “заслуженого артиста він отримав цілком заслужено”.