Згідно з конфіденційними даними російського статистичного відомства «Росстат», у Росії зафіксовано загибель близько 400 000 осіб, які брали участь у бойових діях в Україні після початку повномасштабного вторгнення майже п’ять років тому.

Ця інформація отримана з понад 11 мільйонів свідоцтв про смерть, що містять додаткові відомості, зокрема про місце проживання, вік та обставини смерті. Дані здобули білоруське опозиційне угруповання «Кіберпартизани» (Cyber ​​Partisans) та українське хакерське об’єднання Silent Crow. Згодом цю інформацію було передано виданню Bloomberg News і невеликій групі інших ЗМІ.

У період із 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року в масиві даних налічується майже 392 700 свідоцтв про смерть, у яких загибель прямо пов’язана з війною — через спеціальні коди або текстові примітки, що містять такі поняття, як «військова операція», «обстріл» чи «безпілотники».

Президент Володимир Путін докладав значних зусиль, щоб уникнути визнання масштабів російських втрат в Україні. Ще у 2015 році він надав статус державної таємниці військовим втратам, що виникли «у мирний час під час проведення спеціальних операцій» або під час війни. З перших місяців вторгнення Росія не оприлюднювала жодних даних про втрати особового складу.

Підрахунок смертей розпочинається з 24 лютого 2022 року. Дані за 2026 рік є неповними, тому не враховані; показники за останні місяці 2025 року, ймовірно, занижені через затримки в реєстрації смертей. У 8 858 випадках зафіксована дата смерті виявилася пізнішою за дату, зазначену у свідоцтві про смерть. У таких випадках Bloomberg використовував дату смерті з оригінальної версії реєстру.

Цей масив даних майже напевно занижує загальну кількість загиблих, оскільки фіксація втрат у зоні бойових дій пов’язана з низкою труднощів. Деякі люди могли бути оголошені зниклими безвісти, особи деяких загиблих залишилися невстановленими, а інші могли померти через кілька місяців від отриманих на війні поранень, які прямо не зазначені в офіційних документах. Інші випадки смерті могли бути зареєстровані в категоріях, не пов’язаних із війною, або ж взагалі не потрапити до статистики.

За власними підрахунками проєкту «Silent Crow», ця цифра становить близько 450 000 осіб; частково це пояснюється тим, що до розрахунків включено смерті, не пов’язані безпосередньо з бойовими діями, а також випадки, де причина смерті чітко не вказана. У «Росстаті» не відповіли на прохання про коментар.

Ці дані дають змогу оцінити справжню ціну війни для Росії, оскільки після вторгнення 2022 року «Росстат» поступово припинив публікацію багатьох статистичних показників.

Матеріали демонструють, як різко зросла кількість загиблих після перших місяців війни: російські війська застрягли на сході України, тоді як оборонні операції Києва ставали дедалі ефективнішими.

Згідно з іншими даними, цього року бойові дії для росіян стали ще важчими: просування на фронті виявилося менш значним, ніж у 2025 році, а кількість втрат зросла. За оцінками України та західних розвідок, у жовтні Кремль втратив рекордну кількість військових — 54 000 осіб (загиблими або важкопораненими).

Щодо української сторони, то в лютому президент Володимир Зеленський повідомив французьким ЗМІ, що на війні загинуло щонайменше 55 000 українських військових, а ще багато людей вважаються зниклими безвісти.

Оскільки цього року значних успіхів на полі бою досягти не вдалося, Росія змінила тактику, зосередившись на масованих бомбардуваннях українських міст і критичної інфраструктури, щоб зламати моральний дух Києва. Водночас Кремль намагається переконати США змусити Україну віддати додаткові території задля припинення війни. Цього тижня в Абу-Дабі має відбутися зустріч представників Росії, України та США для обговорення умов можливого припинення вогню.

Групи «Silent Crow» та «Кіберпартизани» 1 листопада заявили, що здійснили проникнення у внутрішню інфраструктуру Росстату, отримавши доступ до близько 25 000 комп’ютерів і вилучивши приблизно 23 терабайти даних, зокрема інформацію про втрати російських військ.

Через кілька днів у Росстаті повідомили, що в період із 29 жовтня по 1 листопада було зафіксовано цілеспрямовані кібератаки на системи відомства. Водночас там заявили, що не виявили ознак компрометації баз даних або витоку конфіденційної інформації. У відомстві зазначили, що наразі триває відновлення систем після того, як атака призвела до виведення з ладу частини інфраструктури.

За оцінками осіб, обізнаних із ситуацією в російській армії, кількість загиблих росіян у війні становить близько 400 000 осіб. Ці джерела надали інформацію на умовах анонімності, оскільки не мають повноважень…

Ця цифра також узгоджується з оцінками проєкту, який ведуть незалежне російське видання «Медіазона» та Російська служба BBC; станом на цей місяць їм вдалося встановити імена 285 881 загиблого.

Згідно з окремою оцінкою «Медіазони» та «Медузи», що ґрунтується на даних російського реєстру спадкових справ (який не враховує комбатантів з окупованих територій України), кількість загиблих до грудня 2025 року сягнула близько 352 000 осіб. За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку війни Росія втратила 1,6 мільйона осіб убитими та важкопораненими.

Розподіл смертності

У першій половині 2022 року лише 146 чоловіків віком від 50 до 59 років померли з причин, пов’язаних із війною, що становить менш як 1% від загальної кількості смертей у цій віковій категорії. За перші шість місяців 2025 року цей показник зріс до понад 12 600 осіб, що склало понад 16% від усіх смертей серед російських чоловіків цієї вікової групи. Для чоловіків віком від 18 до 29 років війна стала причиною близько двох третин усіх смертей за той самий період.

У віддалених сибірських регіонах — зокрема в республіках Бурятія і Тива та в Забайкальському краї, що межують із Монголією, — близько третини чоловіків віком від 18 до 49 років, які померли в період від початку вторгнення до середини 2024 року, загинули внаслідок війни. У Москві та Санкт-Петербурзі цей показник становив приблизно одного з десяти.

Хоча незалежно підтвердити автентичність бази даних за допомогою криптографічних методів не вдалося, аналіз Bloomberg показав, що метадані відповідають структурі справжнього вивантаження даних; жодних ознак фальсифікації виявлено не було.