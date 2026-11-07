У Львові чоловік травмувався через нову скульптуру “Правда”, яку нещодавно встановили у центрі міста. Про це “Твоєму місту“ повідомив адвокат Олег Мицик, до якого чоловік звернувся за юридичною підтримкою.

“До мене звернувся чоловік, який учора ввечері отримав травму через скульптуру на проспекті Свободи. Він розбив голову, бо в темряві не видно цієї колоди, яка виступає далеко за саму скульптуру. Чоловіку довелось викликати швидку”, – розповідає адвокат.

Зі слів адвоката, важливо з’ясувати, хто відповідає за встановлення скульптури та чи дотрималися вимог безпеки під час її розміщення.

“Потрібно встановити, хто відповідальний, хто встановив її, чи є проєкт. Та передовсім очевидно, що ця річ небезпечна! Я лише вранці про неї прочитав, а вже ввечері звернувся чоловік через травму”, – зазначив Олег Мицик.

Юрист додав, що згідно з ДБН В.2.2-40:2018, на пішохідних шляхах не можна встановлювати перешкоди, зокрема опори, стовпчики та інші конструкції, які можуть загрожувати безпеці людей. ДБН В.2.3-5:2018 також встановлює вимоги до облаштування тротуарів і пішохідних зон.

“Явно не зайвими будуть питання про те, хто відповідав за прийняття рішення про встановлення цього об’єкта, хто погоджував його розміщення, хто здійснював монтаж і хто відповідає за безпеку людей у цьому громадському просторі”.

Видання нагадує, що 5 листопада на пішохідній частині проспекту Свободи встановили нову дерев’яну скульптуру у вигляді людської голови, вирізьбленої з масивного шматка дерева. Обличчя з виразними рисами має видовжену форму, воно пронизане довгою чорною горизонтальною конструкцією, яка перетинає обличчя наскрізь і виступає за межі голови з обох боків.

Скульптура називається “Правда”, її встановили у рамках Тижня скульптури під куруванням Павла Гудімова. Автором є Володимир Семків.

“Правда – це завжди боляче. Це кіл, який забили у горлянку — це і про пресу, і про людей, які вільно мислять, і про художника, який не завжди може робити те, що хоче”, – зазначав Павло Гудімов.

Зауважимо, що чорна палиця, яка пронизує голову скульптури, виступає далеко за межі обличчя та розташована приблизно на висоті людського зросту. У темну пору доби, за відсутності додаткового освітлення, вона може бути малопомітною, що створює ризик випадкового зіткнення з нею.