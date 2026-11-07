У ніч на 7 листопада (з 18:00 6 листопада) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 (райони пуску – Брянська, Воронезька обл. – рф) та 172 ударних БпЛА типу Shahed (137 із них – реактивні), Гербера, дронів-імітаторів типу “Пародія” (із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда).



Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 4 ракети Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 та 149 ворожих БпЛА типу Shahed (117 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.