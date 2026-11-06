Україна відновить аеромедичну евакуацію пацієнтів повітряними суднами ДСНС. Уряд вже затвердив відповідний порядок організації перевезень. Такий механізм дозволить швидше перевозити людей між лікарнями та доправляти їх на лікування за кордон. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Це дасть змогу значно скоротити час транспортування між лікарнями пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine. Наприклад, зараз дорога з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві наземним транспортом може зайняти 15-16 годин. Повітряним судном цей шлях можна подолати за 2–3 години. Окремо передбачили транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад та необхідного обладнання – заявив прем’єр-міністр.

За його словами, координацію евакуації здійснюватиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ, а ДСНС забезпечуватиме повітряні судна та екіпажі з урахуванням безпекових і погодних умов.

Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання – забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу. Плануємо, що механізм запрацює до кінця року – додав Сергій Корецький.