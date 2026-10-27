Російська влада вчинила воєнні злочини, навмисно спрямовуючи атаки на цивільні об’єкти, а також злочини проти людяності у формі інших нелюдських діянь, здійснюючи постійні напади на енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться в новій доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, поданій Генеральній Асамблеї ООН.

Комісія також дійшла висновку, що російська влада, порушуючи міжнародне право у сфері прав людини, залучала до лав збройних сил РФ чоловіків, які стали жертвами торгівлі людьми в різних країнах.

Комісія дослідила наслідки для цивільного населення від масштабних атак російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України — зокрема, протягом суворої зими 2025–2026 років, а також сукупний ефект цих дій, що спостерігається ще з осені 2022 року. Частота, інтенсивність і географічне охоплення систематичних хвиль атак, під час яких одночасно застосовувалися сотні безпілотників і ракет, з роками зростали, завдавши значної шкоди енергетичному сектору України.

Минулої зими, коли температура повітря опускалася до -21°C, мільйони людей в Україні зіткнулися з тривалими перебоями в постачанні тепла, електроенергії, води та газу, змушені були існувати в нестерпних умовах.

«З наближенням холодного сезону атаки знову посилилися, що викликає серйозне занепокоєння щодо загроз для життя і здоров’я цивільного населення», — зазначив Ерік Мьосе, голова Комісії.

Тривалий вплив холоду, відсутність базових комунальних послуг і необхідність постійно шукати способи виживання стали серйозним випробуванням для фізичного та психічного здоров’я мирних жителів.

53-річний киянин розповів, як намагався не спати всю ніч, боячись заснути й померти від холоду. Він поділився: «Найстрашніше було заснути й не прокинутися; жити в постійному страху померти від холоду — це було справжнісіньке катування».

Особливо тяжко постраждали літні люди та особи з обмеженою мобільністю. Через ризик опинитися заблокованими в ліфтах у разі раптового відключення електроенергії вони не могли дістатися безпечних місць під час повітряних тривог. Їм доводилося залишатися в неопалюваних помешканнях без світла й води, не маючи доступу ні до життєво важливого обладнання, ні до необхідних базових послуг. 74-річна жінка з Києва розповіла: «Я лежала холодна й голодна, без ліків, без нічого».

Умови життя були особливо тяжкими для сімей із дітьми. Тривале закриття шкіл під час гострої енергетичної кризи переривало навчальний процес, а відсутність опалення в оселях призводила до хвороб у дітей, що створювало для родин додаткові труднощі.

За оцінкою Комісії, російські командири, які віддавали накази про атаки, усвідомлювали, що об’єкти енергетичної інфраструктури, по яких вони завдавали ударів у великих населених пунктах, є життєво необхідними для цивільного населення — особливо в зимовий період. Російська влада робила офіційні заяви щодо подальших атак і згадувала про план їх здійснення. Комісія дійшла висновку, що було скоєно воєнні злочини, які полягали в навмисному спрямуванні атак на цивільні об’єкти.

Зібрані докази свідчать про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України здійснювалися навмисно, відповідно до державної політики, спрямованої на те, щоб позбавити цивільне населення електроенергії та інших важливих послуг, які залежать від енергопостачання, а також щоб завдати людям страждань. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила злочини проти людяності у формі «інших нелюдських діянь».

Комісія спиралася на свідчення 255 осіб, які пережили зиму в таких умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях, а також на інформацію від українських органів влади, лікарів і неурядових організацій.

Комісія також розглянула випадки атак з боку Збройних сил України на енергетичну інфраструктуру в Російській Федерації та на окупованих територіях України. Однак вона не змогла детальніше дослідити наслідки таких атак, оскільки Російська Федерація не надала доступу до відповідних територій і не відповіла на запити Комісії про надання інформації.

Що стосується вербування іноземних громадян для проходження служби в збройних силах РФ, Комісія виявила переконливі докази того, що російська влада здійснювала торгівлю людьми, залучаючи осіб із 29 країн. Ця торгівля людьми відбувалася шляхом обману та примусу, у координації з агентами або агентствами, що діяли в різних країнах чи регіонах світу.

Агенти або агентства, які контактували з потенційними новобранцями, видавали себе за легальні підприємства, що діють за підтримки уряду. Вони оформлювали візи та проїзні документи для груп завербованих осіб, а в деяких випадках навіть супроводжували їх під час поїздки. Однак невдовзі після прибуття чоловіків змусили підписати контракти російською мовою з Міністерством оборони Російської Федерації. Комісія відзначила високий рівень координації між агентами, що діють у різних куточках світу, та російською владою.