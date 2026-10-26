В Олешках РФ розгорнула масштабну інформаційну атаку навколо гуманітарної катастрофи. І заздалегідь призначила Україну винною у можливому зриві евакуації.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

-Ми проаналізували російські повідомлення за 25-26 жовтня. Хронологія показова.

25 жовтня, 14:37. МЗС РФ. Родіон Мірошник заявляє, що Київ поширює «абсолютні фейки» про гуманітарну кризу в Олешках. Навіть ставить під сумнів наявність дітей у місті.

21:22. Сальдо закликає всіх, хто має зв’язок із мешканцями Олешок, передавати інформацію про них російським структурам. Чотири роки окупації. А адміністрація тепер просить допомогти встановити, що відбувається з людьми.

26 жовтня, 12:45. «Известия» з посиланням на Міноборони РФ звинувачують Україну в дистанційному мінуванні доріг до Олешок для зриву евакуації та доставки продовольства.

12:46-12:55. Починається масове тиражування цифр Міноборони РФ через державні агентства та Z-канали. Нібито з 19 жовтня Україна завдала 18 артилерійських і понад 120 ударів БПЛА, а росіяни знешкодили понад 300 мін і вибухонебезпечних предметів.

Усі цифри походять від одного російського відомства. Незалежних підтверджень немає.

13:03. Воєнкор Піддубний повідомляє про режим тиші з 04:00 за Москвою 27 жовтня. Росіяни нібито розчищають гуманітарний коридор.

13:05. Воєнкор Кулько заявляє, що Олешки «фактично в облозі», а продовольство, воду та ліки доставляють російські десантники коптерами й роботизованими візками. Евакуаційні колони мають супроводжувати військові сапери.

13:06. Kotsnews додає нову версію. Україна нібито висуває нездійсненні умови та вимагає примусової евакуації сімей із дітьми. Згадуються цивільні фахівці обох сторін та американська преса.

26 жовтня, вступає уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.

Російська посадовиця заявляє, що російська сторона вживає заходів для безпечної евакуації тих, хто самостійно вирішить виїхати. Вона сподівається, що Україна не зробить кроків, які завадять, «як уже бувало не раз».

Окрім того, «насильницький вивіз сімей з дітьми неприйнятний», слово «насильно» вона не приймає, усе має бути добровільно, а не в інтересах київської влади, яка «раптом спалахнула “турботою”». Та фінально – “Більшість жителів, які хотіли виїхати, вже виїхали добровільно, охочих лишилося небагато”.

Тобто ще до початку гуманітарної операції винного в її можливому зриві вже призначено.

Того самого дня Пєсков заявляє, що механізм припинення вогню в Олешках може стати прикладом для інших ділянок фронту.

А «Известия» додають конспірологію: Україна нібито використала гуманітарну катастрофу, щоб відвернути увагу від корупційних скандалів.

Тобто всі ознаки цільоспрямованої та комплексної інформаційної атаки, про яку я писав зранку – наявні. З огляду на заяви Лантратової я не розумію, чому мовчить український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Коли після місяців кризової комунікації Лантратова публічно заявляє про нібито примусову евакуацію українською стороною та заздалегідь перекладає на неї відповідальність, чому немає нашої реакції?

Наскільки цінною є комунікація між Лантратовою та Лубінцем, якщо Росія одночасно використовує гуманітарні переговори для інформаційної атаки проти України?

За дві доби російська кампанія пройшла шлях від заперечення гуманітарної кризи до визнання проблем, звинувачень України та демонстрації Росії як єдиного рятівника.

При цьому саме Росія окупувала Олешки й контролює доступ до міста.

Гуманітарна операція ще не почалася. А російська пропаганда вже підготувала пояснення її можливого провалу.

І за всією цією інформаційною війною залишаються тисячі українців, яким потрібні вода, їжа, ліки та безпечна евакуація.

Поки ще є кого рятувати.