Українські полярники зафіксували біля станції “Вернадського” рекордну для жовтня температуру повітря: +11,1°С. Це найвищий показник за всі роки спостережень.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише ЛБ.

Попередній жовтневий рекорд був 1968 року на рівні +7,9°С. А загалом найвища температура, яку фіксували наші вчені в районі станції, становить +12,7°С (у лютому 2022 року).

“Тобто між загальним і жовтневим максимумами невелика різниця — лише 1,6°С. Але слід враховувати, що йдеться про різні пори року. Лютий — це розпал антарктичного літа. А жовтень — початок весни. Тож це тривожна тенденція”, пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

В обох випадках йдеться про різкий “стрибок” температури повітря. Так, цього разу вона зросла з +1,2 до +11,1°С (тобто майже на 10 градусів) лише за дві з половиною години. Водночас різко зменшилася вологість (з 90 до 54%), а швидкість вітру навпаки зросла з (1,5 до 13,1 м/с) й змінився його напрямок.

“Усі фактори вказують, що причиною різкого потепління став «гірський фен» — сухий теплий вітер з гір. Цей ефект виникає тоді, коли потік теплого й вологого повітря натикається на гірський хребет і перетікає через нього. У нашому районі це вершини півострова Київ, навпроти якого розташований острів Галіндез з «Вернадським»… Загалом «гірські фени» — типове явище для нашого району Антарктики. Але нинішній випадок мав особливу інтенсивність”, – зазначили в НАНЦ.