Британія рекомендує жителям країни зробити триденні запаси їжі, води та ліків. Причиною таких порад уряд називає надзвичайні ситуації та кібератаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного центрального вебпорталу уряду Великої Британії.
Оновлені рекомендації для домогосподарств були опубліковані 23 жовтня. Їм рекомендується вжити кілька простих заходів, щоб залишатися готовими до тимчасового переривання щоденних послуг, йдеться на вебпорталі.
Ця порада є першим етапом трирічної кампанії Be Ready (“Будь готовий!), спрямованої на допомогу домогосподарствам Британії почуватися краще підготовленими до надзвичайних ситуацій.
Що робити
Кампанія зосереджена на простих речах, які люди можуть зробити заздалегідь, щоб приготуватися, до прикладу, до 3-ьох днів НС.
“Від негоди до кібератак надзвичайні ситуації можуть порушити роботу послуг, на які ви покладаєтеся”, – йдеться у повідомленні.
Контрольний список Be Ready:
- 3 літри води у пляшках на особу на день для пиття. Більше води знадобиться для приготування їжі та прання.
- Продукти з тривалим терміном зберігання, які не потребують охолодження або приготування: консервоване м’ясо, риба або овочі, сухофрукти та горіхи.
- Дезінфікуючий засіб для рук, вологі серветки та засоби для ванної кімнати.
- Ліхтарик (та запасні батарейки).
- Ковдри, спальні мішки та теплий одяг. У будинках може дуже швидко стати холодно, коли вимикається опалення.
- FM-радіо (від батареї / з зарядним пристроєм).
- Заряджений зовнішній акумулятор для заряджання телефонів або сумісних медичних пристроїв.
- Готівка (монети та банкноти) та картки на випадок, якщо електронні платежі або робота банкоматів будуть збійними.
- Копії посвідчень особи/документів.
- Важливі номери телефонів та інформація.
- Аптечка / предмети першої допомоги: водонепроникні пластирі, бинти, термометр, антисептик, розчин для промивання очей, стерильні пов’язки та рукавички, медична стрічка для пов’язок та пінцет.
- Дитяча суміш, підгузки та вологі серветки.