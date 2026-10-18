У Німеччині планують заборонити дітям до 13 років користуватися соцмережами та обмежити їх використання підлітками, пише Кореспондент.

Зазначається, що натомість для молодших школярів хочуть запровадити програму, яка навчатиме дітей користуватися штучним інтелектом і розуміти пов’язані з ним ризики.

“Виняток буде зроблено для сервісів, які явно відповідають віку. Для підлітків віком від 13 до 18 років плануються багаторівневі обмеження використання. Конкретика цих обмежень ще не визначена”, – йдеться у статті.

Вказується, що платформи також планують зобов’язати вимикати алгоритми рекомендацій за замовчуванням і запобігати використанню функцій, що сприяють залежності.