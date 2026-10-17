Російські окупанти з ймовірно 38 окремої мотострілецької бригади, яким Сили оборони протистоять на Гуляйпільському напрямку, стратили військовослужбовців ЗСУ, яких до того захопили у полон.

Джерело: речник угруповання військ “Південь” Максим Кравчук у коментарі “Українській правді”, Офіс генпрокурора

Деталі: Факт воєнного злочину днями зафіксували українські військовослужбовці.

Підрозділи Сил оборони отримали дані з перехоплень російських військовослужбовців у момент злочину. За словами Кравчука, військовослужбовці армії РФ отримали наказ “вот этого, который 300-й, его добить, п*дараса” та “обнуляйте сразу”, та без вагань здійснили вбивство беззбройних полонених (ймовірно, двох – ред.). Такі накази у 38 бригаді віддаються з подачі командира бригади, полковника Валерія Казака, додав речник.

Це ще один доказ для майбутнього трибуналу щодо злочинів російських військ, наголошують українські військові. Відповідні матеріали були передані в правоохоронні органи.

Пряма мова: “Убивство військовополонених – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на нього, вимагати його розслідування та притягнення винних до відповідальності”.

Оновлено: Офіс генпрокурора повідомив, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини злочину, безпосередні виконавці, а також особи, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених.

Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.