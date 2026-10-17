Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитись автоматично – без повторних заяв і звернень до державних установ.

Про це пише Міністерство оборони України.

Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк.

• Коли продовжать відстрочки?

Автопродовження триватиме до 30 жовтня. Відстрочки оновлюватимуться поступово, тому сповіщення надходитимуть не всім одночасно.

• Кому доступне автопродовження?

22 категоріям громадян, якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується даними державних реєстрів.

• Як дізнатися результат?

Ви отримаєте сповіщення в Резерв+ у будь-якому разі – і якщо відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не станеться. Якщо сповіщення ще немає, дочекайтеся результату перевірки.

Після успішного продовження, оновіть електронний військово-обліковий документ і перевірте новий строк її дії.

• Що робити, якщо відстрочку не продовжили?

Це не обов’язково означає втрату права на відстрочку. Причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах. Перевірте та за потреби оновіть дані. Після цього можете подати новий запит через Резерв+, якщо ваша категорія доступна для оформлення онлайн, або звернутися з документами до ЦНАП. Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення свого строку.