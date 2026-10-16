Успіх у сучасній війні залежить від вишколу, точного розрахунку та вміння працювати з технологіями. Коли на передньому краї злагоджено діють піхота, артилерія, оператори дронів і спеціалісти з РЕБ, підрозділ виконує завдання та зберігає людські життя.

Вакансії в бойові підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов» дають можливість кандидату не просто стати частиною легендарного з’єднання, а свідомо обрати напрям відповідно до своїх здібностей і пройти належний підготовчий курс під керівництвом досвідчених інструкторів з бойовим досвідом.

Які напрямки та спеціальності доступні на передньому краї

Основу оборонних і наступальних дій становлять піхотні батальйони. Стрільці, кулеметники, гранатометники та розвідники тримають позиції, працюють у безпосередньому контакті з ворогом і виконують ключові бойові задачі. Поруч із ними працюють екіпажі безпілотних систем: пілоти FPV-дронів, розвідувальних «крил» і важких бомберів знаходять цілі та знищують ворожу техніку ще на підходах.

Не менш важливий напрямок — вогнева підтримка. Артилеристи, навідники САУ, гаубиць і мінометні розрахунки прикривають піхоту під час маневрів і відволікають увагу ворога на себе. За захист позицій від повітряних атак і виявлення ворожих сигналів відповідають спеціалісти з РЕБ і радіоелектронної розвідки. Корпус «Азов» регулярно оновлює парк озброєння, тож бійці мають змогу працювати із сучасними західними зразками.

Переваги служби та культура «Азову»

1-й корпус НГУ «Азов» будує роботу на засадах поваги до бійця та раціонального планування. Будь-яка операція готується на основі даних аеророзвідки й аналітики, без «м’ясних» штурмів і безглуздих наказів.

Що отримує боєць після зарахування до «Азову»:

Фаховий вишкіл. Повний курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП), такмед, вогнева й тактична підготовка під керівництвом інструкторів із реальним досвідом;

Якісне забезпечення. Сучасна екіпіровка, індивідуальний захист, зброя та засоби зв’язку;

Грошові виплати. Від 25 000 до 127 000 грн залежно від задач і місця проходження служби;

Соціальні гарантії. Повне медичне обслуговування, реабілітація та супровід родин бійців.

Саме через це вакансії в «Азові» обирають тих, кому важливі мотивоване оточення й упевненість у своїх командирах.

Як відбувається рекрутинг до бойових підрозділів «Азову»

Відбір відбувається без зайвої бюрократії. Рекрутери з бойовим досвідом супроводжують кандидата на кожному етапі — від консультації до зарахування до підрозділу.

Етапи вступу на службу:

Подання анкети. Заповнюєте форму на сайті, вказуючи бажаний напрям служби; Співбесіда. Спілкування з рекрутером щодо вашого досвіду та специфіки посади; Оформлення та ВЛК. Допомога з документами для мобілізації або контракту (зокрема за програмою Контракт 18–24); Навчальний центр. Відправка на вишкіл для здобуття військово-облікової спеціальності перед виходом на завдання.

Детальніше про всі актуальні вакансії в НГУ можна дізнатися на офіційному сайті 1-го корпусу НГУ «Азов» azov.army.