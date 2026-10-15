Співвласник корпорації АТБ Геннадій Буткевич 14 жовтня 2026 року відвідав матч донецького “Шахтаря” проти афінського АЕКа в компанії бізнесменів Віктора Пінчука та Ріната Ахметова, а також журналіста Дмитра Гордона з дружиною. Поєдинок другого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА вони дивилися у VIP-ложі Ріната Ахметова на лондонському стадіоні “Стемфорд Бридж”.

На спільних світлинах зі стадіону, опублікованих Дмитром Гордоном, зазнімковані всі три бізнесмени, пише telegraf.com.ua. Вони приїхали підтримати донецький клуб, який є єдиним представником України в найпрестижнішому єврокубку. Матч відбувся на арені, яка формально вже не належить Роману Абрамовичу.

Пінчук, Гордон та Ахметов у ложі/ Фото: Дмитро Городон в instagram

Українські бізнесмени відвідали матч “Шахтаря” в Лондоні/Фото: Дмитро Городон в instagram

Що відомо про гостей

Геннадій Буткевич, окрім співволодіння мережею “АТБ”, також є засновником BGV Group Management і президентом Житомирського ФК “Полісся”. Віктор Пінчук у своєму бізнес-портфелі містить створені ним групу EastOne і компанію Interpipe. Рінат Ахметов володіє групою СКМ і є найзаможнішим бізнесменом у Україні.

Пінчук, Ахметов і Буткевич зібралися у VIP-ложі на “Стемфорд Бридж”/ Фото: Дмитро Городон в instagram

Ахметову вручили орден “Легенда футболу”

Під час зустрічі в Лондоні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко особисто вручив Рінату Ахметову орден “Легенда футболу”. Найвищою нагородою УАФ президента “Шахтаря” відзначили з нагоди 30-річчя його керівництва клубом.

В асоціації наголосили, що за ці три десятиліття “Шахтар” став сучасним європейським клубом зі значним міжнародним авторитетом. Попри виклики, команда продовжує представляти Україну на міжнародній арені та розвивати молодих футболістів.

Буткевич підтримав “Шахтар” у матчі проти афінського АЕКа/ Фото: Дмитро Городон в instagram

Матч закінчився на користь українців. Донеччани виграли 3:1 у своєму першому домашньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА на “Стемфорд Бридж”.