До експериментального проєкту із залучення підприємств незалежно від форми власності до системи протиповітряної оборони України долучилися майже 100 підприємств.

Міністерство оборони України надало цим підприємствам повноваження на здійснення заходів із протиповітряної оборони та формування груп ППО. Серед них – оператори об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємства державного та приватного секторів економіки.

Як повідомляє Міноборони, наразі до виконання бойових завдань залучено групи протиповітряної оборони шести підприємств. Загалом сформовано близько 50 груп ППО, які діють під керівництвом відповідних повітряних командувань Повітряних Сил Збройних Сил України.

Станом на 14 жовтня 2026 року ці групи знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема безпілотні літальні апарати противника. Основними засобами ураження є безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.

Зазначимо, групи ППО приватних підприємств перебувають на різних етапах підготовки: частина виконує бойові завдання, частина проходить навчання, а частина завершує підготовку і лише долучається до посилення протиповітряної оборони.

Приватна ППО є частиною багаторівневої системи захисту неба.

Залучення приватного сектору до протиповітряної оборони – це ініціатива Міністерства оборони, покликана посилити захист промислових потужностей, об’єктів критичної інфраструктури та цивільного персоналу від систематичних атак ворожих безпілотників.

Діяльність груп приватної ППО визначає повітряне командування Повітряних Сил, у зоні відповідальності якого працює група. Компанія та військові спільно визначають ділянку роботи, особовий склад і необхідні засоби.

Деякі види озброєнь підприємства закуповують власним коштом, адже мають статус кінцевого споживача. Також воно може звернутися до командування Повітряних Сил із проханням тимчасово надати озброєння та снаряди зі складів військових частин.

Ворожі цілі для груп визначає повітряне командування з урахуванням наявного озброєння та поставлених завдань.

Як нагадує Міноборони, групи приватної ППО почали бойову роботу в 2026 році. Це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на вересень кількість підприємств, які долучилися до приватної ППО, зросла до 81 – Міноборони