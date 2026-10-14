Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове й Колодязі, — повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький. Протягом четвертого етапу «Вівальді» противник втратив близько 3000 солдатів, а Україна повернула 101 км² території.

Операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос.

«Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків — Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий», — заявив Андрій Білецький.

За весь час операції ми повернули під повний контроль України 16 н. п. і звільнили 277 км². Втрати ворога становлять 8000 солдатів рф.

Усе це — силами бійців Третьої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ та 21-го ОПБпС «KRAKEN¹⁶⁵⁴», а також приданих підрозділів: 66-ї ОМБр, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор», тактичних груп 8-го полку ССО, «Lasar’s Group» НГУ, К-2 СБС та безпілотних підрозділів ЦСО «А».

Чотири сезони «Вівальді» завершено. Але музика лунає. До звʼязку!