Як повідомляло ІншеТВ, у Рівному дрон влучив в университет, багато поранених (ВІДЕО)

На зараз кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Рівному зросла до 25 осіб.

Ще трьох наразі обстежують медики. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання.

Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі.

На місці події продовжують працювати поліцейські та співробітники СБУ. Працівники ДСНС та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки рф.