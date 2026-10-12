Минулого тижня Росія посилила обстріли цивільної та критичної інфраструктури, зокрема в Києві, завдавши ударів по мостах, освітніх закладах, бізнес- і дата-центрах, а також по музею та лікарні. Не маючи успіхів на фронті, РФ повертається до своєї давньої стратегії — обстрілювати тилові міста і нищити цивільну інфраструктуру. Найбільше контенту минулого тижня було присвячено темі «миру за будь-яку ціну» і протесту, який проросійські сили намагалися зібрати в Україні 3 жовтня, пишуть Тексти.

«Доки всіх нас, бл@дь, не винищать…»

Риторику «миру за будь-яку ціну» підтримує більшість відстежуваних «балакучих голів». Про це йшлося в 53 відео, які зібрали майже 1,38 млн переглядів. Загалом цього тижня відчувалося, що кампанія сягає апогею: коментатори закликали, погрожували, залякували і звинувачували.



Ми вже не раз писали про цю кампанію: зафіксували її появу, дослідили розгортання «Майдану 3 жовтня» на тлі ударів по Києву і те, як російська пропаганда фабрикує «масові протести» в Україні, коли зібрати багатолюдний мітинг не вдається.

«Балакучі голови»: хто в ТікТоці розганяв тему «миру за будь-яку ціну»

Моніторинг російської дезінформації в ТікТоці та коментарях на Ютубі за 28 вересня — 4 жовтня 2026 року — Тексти.org.ua

Дуже старалася і нагнітала в кількох роликах колишня київська рієлторка Євгенія Карімова (Дзигар) (vilna6988). Це одна з «хедлайнерок» російської дезінформації, розрахованої на українську аудиторію, яка систематично просуває російські методички (тут, тут і тут).

Окрім української влади Карімова звинувачує в стражданнях українців і самих українців, які не хочуть виходити на протести «за мир» і радіють, коли наша армія обстрілює Росію. Також вона тисне на те, що жодних умов для миру висувати не потрібно: «Нет ничего важнее жизни людей», головне просто припинити опір.

Карімова вкотре переказала версію російської пропаганди щодо «стамбульського миру», начебто зірваного тодішнім британським премʼєром Борисом Джонсоном у квітні 2022 року після кількох раундів переговорів Росії та України в Стамбулі.

Нагадаємо, тоді Росія пропонувала Україні фактичну капітуляцію: втрату територій, закріплення нейтрального та позаблокового статусу з відмовою від вступу до НАТО, суворі обмеження чисельності й озброєння ЗСУ, відсутність реальних міжнародних гарантій безпеки.

Російська сторона відкидає усі пізніші мирні ініціативи з урахуванням інтересів України. І водночас кремлівська пропагандистська машина вперто просуває міф про те, що РФ начебто прагне закінчення війни, а Україна у квітні 2022 року була за крок до миру.

Микола Завірюха (nikolayzaviryukha), який у Фейсбуці називає себе представником політичної партії «Гарант» (анульованої у 2025 році), звинувачує українську владу в небажанні йти на мирні перемовини: «Можновладці сидять і мовчать, бл@дь. І не хочуть нічого робити, не хочуть закінчувати війну». А також прирівнює українську владу до російської: «Доки всіх нас, бл@дь, не винищать, як не Рашастан, так зеленойоба».

Блогер Ігор Антоненко (antonenko_igor) шкодував, що в Україні немає диктатури, як у Білорусі, й що силовикам не вдалося придушити Майдан у 2014-му. Мовляв, не було б Майдану, не було б і війни, зате була б дружба з Росією: «И все было бы прекрасно».

Постійне нагадування про Майдан 2014-го — спроба перекласти відповідальність за війну в Україні з російської влади на українське суспільство.

Ще одну давню конспірологічну тезу про те, що Україна — це не справжня держава, що СРСР насправді не розпався, а війна не оголошена, просуває блогер Роман Амелін (amelin8886).

Конспірологічні теорії навколо відсутності офіційного оголошення війни циркулюють у соцмережах із 2014 року.

Скриншот коментарів із ТікТоку під дописом блогера Романа Амеліна

Однак за міжнародним правом збройний конфлікт визначається фактом застосування сили, а не формальним оголошенням війни. Стаття 51 Статуту ООН гарантує Україні право на самооборону, а Женевські конвенції діють незалежно від того, чи оголосили сторони війну офіційно.

Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI, «традиція формального оголошення війни практично зникла у світі після 1945 року».

Наративи на Ютубі

Ми завантажили більш ніж 328 тис. коментарів під понад 7,3 тис. відео. 6058 коментарів стосувалися теми миру, з них 39% виявилися деструктивними й співзвучними з російською пропагандою. Ми також перевірили їх на збіги з нашою базою коментаторів на Ютубі, яких попередньо ідентифікували як ботів чи тролів (38 322 акаунти в базі). У результаті виявили, що 13,2% коментаторів, які були активними минулого тижня, є ботами або тролями.

Як у коментарях на Ютубі розганяють тему «миру за будь-яку ціну»

Кількість деструктивних коментарів за кожним наративом

Моніторинг російської дезінформації в ТікТоці та коментарях на Ютубі за 28 вересня — 4 жовтня 2026 року — Тексти.org.ua

У закликах до миру за будь-яку ціну боти акцентують на стражданнях цивільного населення, сіють розпач і зневіру: «Напрасные жертвы и мучения. Итог один — капитуляция киевского режима». Нагадаємо, що це відбувається під час масованих обстрілів українських міст.

Однакові коментарі на кшталт «ВСЕМ нужен мир, чего же вы ВСЕ молчите» можуть здаватися нейтральними, але насправді йдеться не про мир, а про припинення опору.

Як боти підтримують у коментарях Олексія Гончаренка

Значну активність ботів ми зафіксували під заявами нардепа Олексія Гончаренка, який почав публічно закликати домовлятися з Росією, до часткового зняття санкцій із РФ в обмін на припинення обстрілів, відмови від НАТО, захисту російської мови та заморожування війни по лінії фронту під контролем ООН.

Боти в коментах були одностайні: «Гончаренко прав» — 28 разів; «Підтримую Вас, пане Гончаренко!!!» — 13 разів; «Гончаренко молодец» — 12 разів; «Респект Гончаренко 👍✌️» — 9 разів та багато інших варіацій на підтримку Гончаренка.

На тему протесту 3 жовтня ми виявили близько тисячі деструктивних коментарів. Тих, хто вийшов на Майдан (нагадаємо, це були десятки людей, серед яких кілька деструктивних блогерів), боти хвалять і називають справжніми патріотами й «неподкупным народом».

Наступна за популярністю теза про те, що президент Зеленський затягує війну, приправлена антисемітськими конспірологічними теоріями.

Антисемітські акценти досить поширені в деструктивних коментарях. Саме євреїв, а не росіян коментатори називають головними ворогами українців, постійно акцентуючи на єврейському походженні представників влади і посадовців — фігурантів кримінальних справ.

Ці тези вкладаються в загальний наратив, який різною мірою прочитується майже в усіх деструктивних коментарях: «Українська влада зацікавлена в продовженні війни і знищує свій народ».

Боти багаторазово повторюють ці коментарі, додаючи різні деталі: то вимагаючи імпічменту президента (28 однакових коментарів під різними відео), то звинувачуючи його в зриві Мінських угод (5 однакових довгих коментарів).

Отже, що показав моніторинг дезінформації за минулий тиждень: кампанія з «примушування України до миру», тобто капітуляції, триває. І хоча вивести людей на вулиці росіянам не вдається, політики на кшталт Гончаренка вже підхопили тезу й почали на ній паразитувати.

«Персональних» ботів Гончаренка ми також помітили. А це означає, що маніпуляцій і популізму навколо цієї теми, ймовірно, побільшає.