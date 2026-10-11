За останні два десятиліття технологічний прогрес і зміни у звичках людей поступово витіснили чимало речей, які колись були невід’ємною частиною повсякденного життя. Йдеться не лише про застарілі технології, а й про звичні розваги, особливості торгівлі та навіть природні явища, пише Унiан.

Червоні очі на фотографіях. Ще 20 років тому на фотографіях, зроблених зі спалахом, нерідко можна було побачити людей із червоними зіницями. Як пояснює автор, цей ефект виникав через відбиття світла спалаху від сітківки ока. Сучасні камери використовують попередні спалахи та програмні алгоритми, які автоматично усувають проблему. Через це дефект, що колись був звичним явищем на сімейних знімках, повністю зник.

Нудьга, терпіння та очікування. Смартфони дали людям змогу заповнювати будь-яку вільну хвилину переглядом соціальних мереж або іншого контенту. Тепер очікування в черзі, затримка друга чи навіть перебування в заторі часто супроводжуються використанням телефона. Водночас автор наголошує, що постійна стимуляція може знижувати терпіння та позбавляти людей часу для творчих роздумів.

Сині смуги на лобовому склі автомобілів. Раніше на верхній частині лобового скла багатьох автомобілів була помітна синя або зелена смуга. Вона зменшувала сонячні відблиски, захищала очі водія від яскравого світла та допомагала оберігати салон від ультрафіолетового випромінювання. Як пояснює YourTango, такі елементи досі використовують, однак вони стали менш поширеними. Частина виробників натомість встановлює скло з легким тонуванням по всій поверхні.

Володіння речами поступається підпискам. Раніше люди купували програми, музику, фільми, газети, книги на фізичних носіях – компакт-дисках, касетах, папері. Після одноразової плати це ставало вашим назавжди. Сьогодні дедалі більше інформаційних продуктів доступні лише за щомісячною підпискою, і переставши платити, ви вже не зможете продовжити слухати улюблений плейлист, як раніше.

Телефонні довідники. Ще на початку XXI століття люди користувалися великими паперовими довідниками з величезною базою номерів телефонів людей і підприємств. Однак із поширенням інтернету, де потрібний номер можна швидко нагуглити, потреба у таких довідниках просто відпала.

Хмари метеликів. Ще менш помітною, але куди більш драматичною подією стало скороченню популяцій комах. За останні 50 років їхня чисельність у світі зменшилася приблизно на 75%. Серед можливих причин називають зміну клімату та широке використання інсектицидів у сільському господарстві. Колись у сільській місцевості можна було побачити буквально хмари кольорових метеликів, а сьогодні зустріти хоча б одного – вже диво.

Цілодобові супермаркети та закусочні. Хоча автор публікації описує американські реалії, де під час пандемії COVID-19 відбувся непомітний перелом, і багато закладів відмовилися від цілодобового режиму роботи, парадоксальним чином це ж виявилося правдобю і для України. Хоча у нас причиною стали не карантинні обмеження, а повномасштабне російське вторгнення і запровадження комендантської години майже в усіх регіонах країни.

Мультфільми вранці у вихідні. Для дітей попередніх поколінь перегляд мультфільмів у суботу та неділю вранці був особливим ритуалом. Вони прокидалися раніше, щоб подивитися улюблені програми по телевізору. Ситуація почала змінюватися у 2000-х роках, коли звичайні телеканали скоротили виробництво мультсеріалів. Натомість з’явилися спеціалізовані телеканали для дітей, а там настав час й інтернету з його безмежним обсягом контенту. І тепер діти можуть переглядати мультики у будь-який час, не чекаючи цілий тиждень того самого блоку мультфільмів на головному каналі країни..

Дитячі ігри без гаджетів. Такі розваги, як класики чи гра в квача, дедалі рідше трапляються в дитячому дозвіллі. Автор пов’язує це зі збільшенням часу, який діти проводять перед екранами. На думку автора, поступове зникнення таких ігор демонструє, наскільки сильно змінилося дитинство під впливом технологій.