Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив про розширення зони обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська, передає УНН.

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей – повідомив Філашкін.

За його словами, людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей. Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, — надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей. Закликаю батьків не зволікати. Евакуація рятує життя! – резюмував Філашкін.