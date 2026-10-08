Росіяни посилюють удари по Києву перед зимою. Питання полягає у виживанні столиці.

Як передає РБК-Україна, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю AFP.

“Щодня з’являються нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріли нашого міста посилюються… Сьогодні питання полягає у виживанні”, – сказав він.

Окремо Кличко запропонував мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, розглянути можливість тимчасового переїзду. При цьому, за словами міського голови, до повної евакуації він не закликає.

“Це мета Путіна… найкращий сценарій для Путіна полягає в тому, щоб ми всі поїхали та віддали йому наші порожні міста та нашу країну”, – уточнив мер.

Мер попередив, що якщо в результаті російських атак буде порушено роботу системи водопостачання, у Києві може виникнути “досить масштабна” криза.

Також Кличко заявив, що незалежно від того, наскільки добре місто підготується, “якщо ППО не працюватиме, столиця може опинитися у поганому сценарії”.