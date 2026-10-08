8 жовтня на Троєкурівському цвинтарі у Москві відбулася церемонія прощання з Анатолієм Кашпіровським, який помер у віці 87 років, пише NEXTA Live.

Проте, за інформацією SHOT, після церемонії тіло психотерапевта підготували до перевезення до української Вінниці через країни Євросоюзу.

Там знаходяться могили батьків Кашпіровського та його дочки Олени. Раніше племінник розповідав, що той хотів, щоб частину його праху поховали поряд із матір’ю.

При цьому SHOT стверджує, що родичі відмовилися від кремації та вирішили перевезти тіло повністю.